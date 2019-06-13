СМИ: Гризманн перейдет в "Барселону" 14 июля

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн присоединится к "Барселоне" 14 июля, утверждает El Mundo Deportivo. Ранее исполнительный директор "матрасников" Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил, что 28-летний француз перейдет в каталонский клуб.

По информации СМИ, с 1 июля сумма отступных за Гризманна будет составлять 120 миллионов евро. На данный момент его стоимость – 200 миллионов. Ранее сообщалось, что "МЮ" включился в борьбу за француза.

14 июля во Франции празднуется День взятия Бастилии.

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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