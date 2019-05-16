СМИ: "Барселона" предлагает Гризманну контракт в 17 миллионов евро в год

"Барселона" готова предложить пятилетний контракт нападающему Антуану Гризманну, который 14 мая объявил о том, что покинет "Атлетико" по окончании текущего сезона, сообщает L'Equipe.

По информации СМИ, Гризманн будет получать 17 миллионов евро в год. Представители "Барселоны" намерены в ближайшее время решить вопрос с суммой отступных за 28-летнего французского футболиста. Каталонцы рассчитывают заплатить за форварда 120 миллионов евро.

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

"Атлетико" объявил об уходе Гризманна

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