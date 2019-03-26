СМИ: "Барселона" интересуется Промесом

"Барселона" интересуется бывшим нападающим "Спартака" Квинси Промесом, который в настоящее время выступает за "Севилью", информирует OK Diario.

По информации издания, каталонский клуб рассматривает возможность приобретения 27-летнего футболиста. Представители "Барсы" наблюдали за игроком во время матча отбора Евро-2020 межжду Голландией и Германией. Отмечается, что главному тренеру команды Эрнесто Вальверде понравилась универсальность игрока, который может сыграть на любой позиции в атаке.

На счету Промеса в составе "Севильи" 43 матча, 3 гола и 4 передачи. Его контракт заключен до конца сезона-2022/23.