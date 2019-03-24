СМИ: "Аякс" хочет получить от "Барселоны" 100 миллионов евро за де Лигта

"Аякс" готов отпустить в "Барселону" защитника Маттейса де Лигта только за большие деньги, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, "Барса" собирается провести переговоры по игроку. С руководством голландского клуба будет общаться президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу.

При этом указано, что "Аякс" хочет получить за игрока около 100 миллионов евро. "Барселона" на данный момент готов заплатить 60 миллионов евро. Напомним, по окончании нынешнего сезона из "Аякса" в "Барсу" перейдет полузащитник Френки де Йонг.

19-летний защитник в текущем сезоне провел 42 матча за "Аякс" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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