СМИ: Альба продлит контракт с "Барселоной" до 2024 года

Защитник "Барселоны" Жорди Альба​ продлит контракт с каталонским клубом до 2024 года, сообщает A Bola, ссылаясь на Cadena Ser. Текущее соглашение 29-летнего испанца с командой действует до лета 2020 года.

По информации СМИ, "Барселона" достигла принципиальной договоренности о продлении контракта с Альбой. Президент каталонской команды Хосеп Мария Бартомеу объявит об этом после закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Альба сыграл в 29 матчах за "Барселону", забил два гола и отдал 12 голевых передач.

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