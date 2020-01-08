Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в шорт-лист «Челси», утверждает Sky Sports. По информации СМИ, владелец лондонской команды Роман Абрамович является поклонником игры 21-летнего российского футболиста.

Ранее появилась информация, что «Челси» хочет усилить атакующую линию своей команды, так зимой клуб скорее всего покинут форварды Оливье Жиру и Миши Батшуайи. Одним из кандидатов стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, но французский клуб заблокировал этот трансфер. «Челси» все еще следит за нападающим ЦСКА Чаловым, которым летом интересовался «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

В текущем сезоне Чалов провел 27 матчей за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.