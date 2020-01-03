РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Челси» вернется к варианту с Чаловым. «Лион» отказался продавать Дембеле

14:55
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

«Челси» вернется к варианту с приобретением форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает standard.co.uk. «Лион» заблокировать возможный трансфер форварда Муссы Дембеле с лондонский клуб, поэтому «Синие» будут рассматривать другие варианты.

В «Челси» хотят усилить конкуренцию на позиции нападающего, так как зимой клуб скорее всего покинут Оливье Жиру и Миши Батшуайи. Клуб все еще следит за нападающим ЦСКА Чаловым, которым летом интересовался «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

На счету Чалова в нынешнем сезоне 25 матчей за ЦСКА, 6 голов и 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил «Челси» регистрировать новых игроков в январе 2020 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир