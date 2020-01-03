«Челси» вернется к варианту с Чаловым. «Лион» отказался продавать Дембеле

«Челси» вернется к варианту с приобретением форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает standard.co.uk. «Лион» заблокировать возможный трансфер форварда Муссы Дембеле с лондонский клуб, поэтому «Синие» будут рассматривать другие варианты.

В «Челси» хотят усилить конкуренцию на позиции нападающего, так как зимой клуб скорее всего покинут Оливье Жиру и Миши Батшуайи. Клуб все еще следит за нападающим ЦСКА Чаловым, которым летом интересовался «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

На счету Чалова в нынешнем сезоне 25 матчей за ЦСКА, 6 голов и 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил «Челси» регистрировать новых игроков в январе 2020 года.