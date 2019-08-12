Шишкин стал игроком "Торпедо"

"Торпедо" объявило о переходе защитника Романа Шишкина, сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину прошлого сезона Шишкин играл за "Краснодар". Зимой перешел в "Крылья Советов", за которые выступал на правах аренды. В общей сложности провел 22 матча и забил 2 гола. Футболист стал свободным агентом в июле 2019-го.

Ранее Шишкин играл за "Спартак" и "Локомотив". В активе защитника 16 игр за сборную России. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 миллион евро.