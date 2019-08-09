Шене стал одноклубником Кришито в "Дженоа"

Полузащитник Лассе Шене перешел из "Аякса" в "Дженоа"​, информирует пресс-служба итальянской команды. Срок соглашения с 33-летним датским футболистом не уточняется.

По информации СМИ, "Дженоа" выплатил амстердамскому клубу 1,5 миллиона евро за хавбека.

В прошлом сезоне Шене провел 46 матчей за "Аякс", забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

Ранее Шене выступал за НЕК, "Херенвен" и другие команды.