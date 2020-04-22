Шатов интересен «Рубину». Решение пока не принято
19:55
Как уже сообщал «СЭ», клуб из Казани заинтересован в заключении контракта с 29-летним полузащитником Олегом Шатовым, чей договор с «Зенитом» закончится будущим летом.
Эту информацию нам прокомментировал Кахор Муминов, представитель компании ProSportsManagement, которая ведет дела хавбека.
— Мы контактировали с «Рубином» — как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с петербуржцами остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами, — сказал Муминов. — Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято. (Вячеслав Короткин)
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