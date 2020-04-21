РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — главный претендент на Шатова

15:44
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
Теги:

По информации «СЭ», существует довольно высокая вероятность, что летом полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Рубин».

Ранее стало известно, что питерский клуб не будет продлевать контракт с 29-летним футболистом. В нынешнем сезоне Шатов провел за команду Сергея Семака 15 матчей во всех турнирах (8 — в РПЛ), забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Зимой интерес к нему проявлял «Краснодар», но в последнее «быки» свою позицию по футболисту не обозначали.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир