«Севилья» проявляет интерес к Головину
Полузащитник «Монако» Александра Головин может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, на 24-летнего россиянина претендует «Севилья». Сообщается, что спортивный директор испанцев Рамон Мончи активно следит за французским рынком.
В текущем сезоне Головин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/aleksandr-golovin-popal-v-sferu-interesov-sevili/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю