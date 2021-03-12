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«Севилья» проявляет интерес к Головину

19:51
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александра Головин может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 24-летнего россиянина претендует «Севилья». Сообщается, что спортивный директор испанцев Рамон Мончи активно следит за французским рынком.

В текущем сезоне Головин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/aleksandr-golovin-popal-v-sferu-interesov-sevili/

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