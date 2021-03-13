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«Манчестер Сити» может подписать Феликса на замену Агуэро

02:54

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Cuatro, «Манчестер Сити» постарается заполучить 21-летнего португальца, если команду летом покинет Серхио Агуэро.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола хочет продать Агуэро.

В этом сезоне 32-летний Агуэро сыграл в 12 матчах и забил 2 гола. На счету Феликса 10 голов и 5 голевых передач в 31 встрече.

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