«Севилья» предложила 5 миллионов евро за Гомеса

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью». Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, испанский клуб ведет переговоры по покупке 32-летнего аргентинца за 5-6 миллионов евро.

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).