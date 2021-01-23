«Севилья» предложила 5 миллионов евро за Гомеса
02:04
Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью». Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, испанский клуб ведет переговоры по покупке 32-летнего аргентинца за 5-6 миллионов евро.
Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда он появился на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).
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