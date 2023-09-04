«Севилья» объявила о возвращении Серхио Рамоса

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос вернулся в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

37-летний защитник перешел в «Севилью» в статусе свободного агента. Он подписал контракт до лета 2024 года.

Рамос является воспитанником «Севильи». Он провел за андалусийцев 49 матчей, в которых отличился 3 голами. В 2005 году Рамос перешел из «Севильи» в «Реал».

Последним клубом защитника был «ПСЖ», контракт с которым истек летом этого года.