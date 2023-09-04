Ндомбеле перейдет в «Галатасарай»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле перейдет в «Галатасарай» на правах аренды, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, арендное соглашение будет подписано на один год и будет включать в себя опцию выкупа.

26-летний француз уже прошел первую часть медицинских обследований и в ближайшее время вылетит в Стамбул.

В прошлом сезоне Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.