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Милика предложили «Ювентусу»

04:10
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Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик был предложен «Ювентусу», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, поляк может покинуть «Марсель» уже в январе. Ранее он уже выступал в серии А за «Наполи». «Юве» ищет форварда в связи с травмой Пауло Дибалы.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «Марсель» во всех турнирах и забил восемь мячей. Французский клуб арендовал его у «Наполи» до конца сезона с обязательством выкупа при определенных условиях.

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Евгений Петров все материалы автора

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