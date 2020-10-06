«Селтик» арендовал Лаксальта, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт продолжит карьеру в «Селтике», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Аренда 27-летнего игрока рассчитана на один сезон. Лаксальт стал первым уругвайцем в истории «Селтика».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака» и «Локомотива».

Лаксальт в прошлом сезоне в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.