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«Селтик» арендовал Лаксальта, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

00:26
Диего Лаксальт. Фото ФК «Селтик»
Диего Лаксальт. Фото ФК «Селтик»
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Защитник «Милана» Диего Лаксальт продолжит карьеру в «Селтике», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Аренда 27-летнего игрока рассчитана на один сезон. Лаксальт стал первым уругвайцем в истории «Селтика».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака» и «Локомотива».

Лаксальт в прошлом сезоне в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

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