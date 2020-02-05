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Себастьян Предль стал игроком «Удинезе»

02:37

Защитник Себастьян Предль продолжит карьеру в Италии. 32-летний австриец на правах свободного агента присоединился к «Удинезе», подписав контракт до 2021 года.

Напомним, в конце зимнего трансферного окна Предль расторг контракт с «Уотфордом».

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