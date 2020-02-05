Себастьян Предль стал игроком «Удинезе»
02:37
Защитник Себастьян Предль продолжит карьеру в Италии. 32-летний австриец на правах свободного агента присоединился к «Удинезе», подписав контракт до 2021 года.
Напомним, в конце зимнего трансферного окна Предль расторг контракт с «Уотфордом».
Pr?dl is an Udinese player!— Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 4, 2020
The Austrian defender has signed a contract with the club which runs until 30 June 2021 ?? pic.twitter.com/fI82pLrohj
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