Себастьян Предль стал игроком «Удинезе»

Защитник Себастьян Предль продолжит карьеру в Италии. 32-летний австриец на правах свободного агента присоединился к «Удинезе», подписав контракт до 2021 года.

Напомним, в конце зимнего трансферного окна Предль расторг контракт с «Уотфордом».