Сарабия хочет уйти из «ПСЖ» летом

Нападающий Пабло Сарабия решил покинуть «ПСЖ» этим летом, сообщает Le Parisien. 29-летний испанец с 2019 года выступает за парижскую команду. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

В подписании Сарабии заинтересованы «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Атлетико».

В этом сезоне испанец сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.