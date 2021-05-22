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Сарабия хочет уйти из «ПСЖ» летом

06:34
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Нападающий Пабло Сарабия решил покинуть «ПСЖ» этим летом, сообщает Le Parisien. 29-летний испанец с 2019 года выступает за парижскую команду. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

В подписании Сарабии заинтересованы «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Атлетико».

В этом сезоне испанец сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

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