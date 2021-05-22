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Ригони подпишет контракт с «Сан-Паулу»

06:18

Полузащитник «Эльче» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в «Сан-Паулу», сообщает ESPN.

По сведениям источника, в 28-летнем аргентинце заинтересован главный тренер бразильской команды Эрнан Креспо. Сообщается, что контракт игрока будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Ригони был арендован «Эльче» у «Зенита» в октябре 2020 года. За петербургский клуб хавбек выступал с лета 2017 года, при этом трижды уходил в аренду.

В текущем сезоне Ригони провел 25 матчей за «Эльче», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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