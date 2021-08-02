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«Сантос» объявил о договоренности с «Ювентусом» по переходу Кайю Жорже

23:37
Кайю Жорже. Фото juvefc.com
Кайю Жорже. Фото juvefc.com
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Нападающий «Сантоса» Кайю Жорже перейдет в «Ювентус», сообщает официальный сайт бразильского клуба. Указано, что стороны достигли договоренности о трансфере.

Детали сделки не указаны. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, соглашение будет рассчитано до 2026 года, а сам игрок будет получать 1,5 миллиона евро плюс бонусы. «Сантос» получит 2,5 миллиона евро и 5 процентов с последующей продажи.

В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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