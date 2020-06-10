Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом
11:29
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По данным Sport Bild, футболист хочет в ближайшее время сменить клуб.
Также указано, что к футболисту сохраняет интерес «Манчестер Юнайтед». «МЮ» рассчитывает снизить цену на игрока.
20-летний футболист в текущем сезоне провел 40 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.
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