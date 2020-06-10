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Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом

11:29
Джейдон Санчо. Фото EFE.
Джейдон Санчо. Фото EFE.
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, футболист хочет в ближайшее время сменить клуб.

Также указано, что к футболисту сохраняет интерес «Манчестер Юнайтед». «МЮ» рассчитывает снизить цену на игрока.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 40 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.

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