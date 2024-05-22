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Скаут «Динамо» Танасиевич — о бывшем главе селекции Акавове: «Монстр своего дела»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Скаут «Динамо» Йован Танасиевич в разговоре с «СЭ» высказался о бывшем главе селекции бело-голубых Наримане Акавове.

— Я постоянно был с ним. Каждые два дня созванивались. Очень мало людей знают, что этот человек живет 24 часа в сутки футболом. Открою вам секрет: он до сих пор очень сильно переживает за «Динамо». Он так любил работать здесь. Уехал по личным причинам, поскольку не смог продолжать, просто не было возможности. До сих пор с ним общаюсь. Кстати, он приложил руку к трансферам некоторых игроков, которые сейчас выходят в составе.

— Вы про Бителло?

— Он один из них, да. Нариман следил за Бителло, когда тот играл в первой лиге Бразилии. Он для меня просто монстр своего дела. Когда разговариваешь с ним, можно многому научиться.

—Знаете что-то о его возможном будущем?

— У него очень много предложений. Он выбирает.

Акавов занимал должность главы селекционной службы «Динамо» с 2021 по 2023 год. Ранее он был селекционером «Спартака».

Йован Танасиевич
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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 - : -
25.05 16:30
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Балтика – Локомотив
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