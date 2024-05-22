Представитель Кассьерры заявил, что Секу Траоре не является агентом игрока

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос из Alfa Management в разговоре с «СЭ» заявил, что является единственным представителем игрока.

«Я являюсь единственным агентом Кассьерры. Никто другой не может делать заявления от имени игрока», — Петропулос «СЭ».

Ранее агент Секу Траоре заявил, что трансфер Кассьерры в АПЛ невозможен. В нынешнем сезоне нападающий провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.