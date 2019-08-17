Санчеш хочет уйти из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш раздумывает об уходе из клуба. 21-летний португалец недоволен количеством игрового времени, которое может еще сильнее уменьшиться после перехода Филлипе Коутинью.

— Я могу уйти в другой клуб, но меня не отпускают. Пять минут — это для меня недостаточно, — цитирует Bild Санчеша.

Санчеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» после победного Евро-2016. В том же году он получил премию Golden Boy лучшему молодому игроку года. В прошлом сезоне он провел 24 матча и забил 2 мяча во всех турнирах.