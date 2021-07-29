«Сан Лоренсо» подписал экс-защитника «Дженоа» Сапату
01:39
Защитник Кристиан Сапата перешел в «Сан Лоренсо», сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Контракт рассчитан на 18 месяцев.
?? ?M?s berraquera en Boedo!— San Lorenzo (@SanLorenzo) July 28, 2021
El colombiano Cristian Zapata firm? contrato con #SanLorenzo por 18 meses y ya se suma a los entrenamientos bajo las ?rdenes de Paolo Montero.
? ?Bienvenido al club m?s lindo del mundo! pic.twitter.com/KmPKDR8BJx
34-летний колумбиец ранее выступал за «Дженоа». Он покинул клуб на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Сапата провел 13 матчей за генуэзский клуб во всех турнирах.
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