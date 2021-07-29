Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Сан Лоренсо» подписал экс-защитника «Дженоа» Сапату

01:39
Теги:

Защитник Кристиан Сапата перешел в «Сан Лоренсо», сообщает официальный сайт аргентинского клуба. Контракт рассчитан на 18 месяцев.


34-летний колумбиец ранее выступал за «Дженоа». Он покинул клуб на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Сапата провел 13 матчей за генуэзский клуб во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 29 июля: цель России — три золота
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко
Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд