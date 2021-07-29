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«Гремиу» сделал предложение «Спартаку» по Педро Роше

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Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает Portal do Gremista, «Гремиу» сделал предложение по 26-летнему бразильцу.

Эсекиэль Понсе.«Спартак» не заявил на сезон Рошу и Понсе

В прошлом сезоне Роша играл за «Спартак-2». В первенстве Олимп-ФНЛ он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах.

Напомним, именно из «Гремио» в 2017 году бразильский нападающий перешел в «Спартак» за 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что красно-белые на заявили Рошу на сезон-20212/22. 24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.

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Евгений Козинов все материалы автора

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