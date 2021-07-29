Андерсен сменил «Лион» на «Кристал Пэлас»
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Защитник Йоахим Андерсен перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт английского клуба. Ранее он выступал за «Лион».
Welcome to Palace, Joachim Andersen! ??#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 28, 2021
Контракт рассчитан на пять лет. 25-летний датчанин в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фулхэм». В его активе 31 матч в АПЛ, один гол и один результативный пас.
Выступал за сборную Дании на Евро-2020. Футболист выходил на поле в трех матчах турнира.
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