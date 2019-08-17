Салихамиджич поблагодарил «Барселону» за переговоры по Коутинью
02:16
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поблагодарил «Барселону» за переговоры по трансферу Филиппе Коутинью. Бразилец перейдет в мюнхенский клуб на правах аренды.
— Хотел бы поблагодарить «Барселону», — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. — Конечно, нам нужно уладить еще несколько деталей, но мы очень счастливы, что нам удалось оформить переход этого футболиста в «Баварию».
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/fc-bayern-erzielt-einigung-mit-barcelona-ueber-coutinho-transfer