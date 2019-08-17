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Салихамиджич поблагодарил «Барселону» за переговоры по Коутинью

02:16
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поблагодарил «Барселону» за переговоры по трансферу Филиппе Коутинью. Бразилец перейдет в мюнхенский клуб на правах аренды.

— Хотел бы поблагодарить «Барселону», — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. — Конечно, нам нужно уладить еще несколько деталей, но мы очень счастливы, что нам удалось оформить переход этого футболиста в «Баварию».

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/fc-bayern-erzielt-einigung-mit-barcelona-ueber-coutinho-transfer

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