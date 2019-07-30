Роналду оценил вероятность перехода Неймара в "Барселону"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил мнение, что форвард "ПСЖ" Неймар не перейдет в "Барселону" в это трансферное окно.

- Вижу ли я Неймара в "Барселоне"? Не знаю, - цитирует Marca Роналду. - Это великолепный футболист, у нас с ним отличные отношения. Про него сейчас много пишут, называют разные клубы. Но я думаю, что он останется в "ПСЖ". Если Неймар решит сменить клуб, то постарается перейти туда, где будет счастлтив и сможет показывать свой лучший футбол. Желаю ему продолжения карьеры без травм.

Этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в "Барселону". Каталонцы готовы предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. В настоящий момент футболист восстанавливается после травмы и не сыграет за парижский клуб до старта чемпионата Франции.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Трансферная стоимось 27-летнего нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.