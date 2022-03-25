Лукаку может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Стало известно, кто заменит Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» может приобрести нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Как сообщает Goal со ссылкой на Football Insider, руководство парижского клуба намерено приобрести бельгийца в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе.

По данным источника, вероятность трансфера высока, так как в «Челси» Лукаку испытывает недостаток игрового времени.

В сезоне-2021/22 28-летний форвард сыграл за лондонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативных передачи.

Его контракт с «Челси» истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.