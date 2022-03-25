Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм». Как сообщает HITC, клуб из Лондона рассматривается как основной претендент на подписание контракта с 32-летним футболистом.

Сообщается, что в феврале Бэйл подписал со «шпорами» предварительное соглашение.

Если переход футболиста в «Тоттенхэм» состоится, то это будет третьим возвращением Бэйла в клуб из северного Лондона. В «Тоттенхэме» валлиец играл с 2007 по 2013 год и с 2020 по 2021-й.

Контракт Бэйла с «Реалом» истекает в июне 2022 года.

24 марта в стыковом матче против Австрии (2:1) Бэйл отметился дублем. Сборной Уэльса в финале квалификации предстоит сыграть с победителем пары Шотландия — Украина.