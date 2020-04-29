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«Рома» сохраняет интерес к Коваленко, «Шахтер» хочет продлить с ним контракт

16:22
Виктор Коваленко. Фото Footboom.
Виктор Коваленко. Фото Footboom.
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«Рома» все еще интересуется полузащитником «Шахтера» Виктором Коваленко, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, интерес к игроку проявляет главный тренер римлян Паулу Фонсека, который работал с ним в «Шахтере». Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе. При этом «Шахтер» хочет продлить контракт с ним.

Кроме «Ромы», к футболисту также проявляют интерес в английской премьер-лиге. Контракт 24-летнего украинца с «Шахтером» истекает 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 4,8 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «Шахтер» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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