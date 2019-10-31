«Рома» предложила 10 миллионов евро за выкуп Смоллинга, «МЮ» требует 20 миллионов

«Рома» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о выкупе контракта защитника Криса Смоллинга. Футболист играет за римский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» предлагает за игрока 10 миллионов евро. «МЮ» это предложение не устраивает, английский клуб требует 20 миллионов. Ранее сообщалось, что «Рома» готова обсудить выкуп контракта, если сам игрок захочет остаться.

29-летний англичанин в текущем сезоне провел семь матчей за «Рому» и забил один мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр