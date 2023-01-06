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Сегодня, 10:43

«Рома» может подписать защитника «Ренна» Траоре

Мария Гусева
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«Рома» интересуется защитником «Ренна» и сборной Мали Амари Траоре, сообщает GFFN.

По данным источника, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью хочет усилить линию защиты опытным игроком.

Траоре выступает за «Ренн» с 2017 года. Срок действующего контракта 30-летнего малийца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Траоре провел за «Ренн» 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Футбол
ФК Ренн
ФК Рома
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