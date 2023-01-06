Защитник «Реала» Менди может перейти в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в приобретении защитника «Реала» Ферлана Менди, сообщает Sport.es.

По информации издания, в «Ман Сити» считают, что клубу нужно усиление левого фланга обороны и Менди является одним из лучших кандидатов на эту позицию.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался «Ньюкасл».

Менди выступает за «Реал» с 2019 года, его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний француз сыграл за испанскую команду в 18 матчах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.