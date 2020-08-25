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«Рома» готова отдать за Смоллинга 17 миллионов евро

15:40
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может перейти в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за 30-летнего англичанина 17 млн евро, тогда как манкунианцы хотят получить 20 млн евро.

«Рома» намерена завершить сделку как можно быстрее, так как игроком интересуется «Ньюкасл».

Минувший сезон Смоллинг провел в аренде у «Ромы». В 37 матчах в всех турнирах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.

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