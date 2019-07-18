Рохель перешел из "Крыльев Советов" в "Тулузу"

Защитник Агустин Рохель продолжит карьеру в "Тулузе". С лета 2018 года 21-летний уругваец защищал цвета "Крыльев Советов".

- Да, это так, - цитирует ТАСС гендиректора "Крыльев" Виталия Шашкова. - Им интересовались несколько клубов, "Тулуза" сделала хорошее предложение.

Также Шашков подтвердил, что самарцы получат за трансфер 2,5 миллиона евро.

Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом. В сезоне-2018/19 на счету 21-летнего уругвайца 14 матчей в РПЛ, 2 – в Олимп-Кубке России и 2 – в переходных играх за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода".

В 2017 году Рохель в составе сборной Уругвая дошел до полуфинала молодежного чемпионата мира, в матче за бронзу команда уступила итальянцам.