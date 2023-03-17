Де Пауль посоветовал Месси перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль предложил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси присоединиться к мадридскому клубу. Вместе футболисты выступают за сборную Аргентины.

«Месси сомневается по поводу продления контракта с «ПСЖ»? Что же, ему следует перейти в «Атлетико»! — приводит слова Де Пауля El Larguero.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.