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Де Пауль посоветовал Месси перейти в «Атлетико»

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Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль предложил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси присоединиться к мадридскому клубу. Вместе футболисты выступают за сборную Аргентины.

«Месси сомневается по поводу продления контракта с «ПСЖ»? Что же, ему следует перейти в «Атлетико»! — приводит слова Де Пауля El Larguero.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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