Грилиш — Беллингему: «Пожалуйста, приезжай в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в социальных сетях предложил игроку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему присоединиться к своей команде.

Беллингем оставил комментарий под публикацией защитника «горожан» Мануэля Аканджи, на который ответил Грилиш:

«Пожалуйста, приезжай в «Манчестер Сити», — написал англичанин.

В текущем сезоне на счету Беллингема 33 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и 6 голевых передач. Его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, — 110 миллионов евро.