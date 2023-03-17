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Сегодня, 13:04

Грилиш — Беллингему: «Пожалуйста, приезжай в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в социальных сетях предложил игроку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему присоединиться к своей команде.

Беллингем оставил комментарий под публикацией защитника «горожан» Мануэля Аканджи, на который ответил Грилиш:

«Пожалуйста, приезжай в «Манчестер Сити», — написал англичанин.

В текущем сезоне на счету Беллингема 33 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и 6 голевых передач. Его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, — 110 миллионов евро.

Джек Грилиш
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Джуд Беллингем
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