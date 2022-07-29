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Сегодня, 05:24

Родон может уйти из «Тоттенхэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, «Ренн» хочет арендовать 24-летнего валлийца с опцией выкупа за 20 миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Действующий контракт Родона рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Родон принял участие в 10 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Ренн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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