Родон может уйти из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, «Ренн» хочет арендовать 24-летнего валлийца с опцией выкупа за 20 миллионов евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Действующий контракт Родона рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Родон принял участие в 10 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.