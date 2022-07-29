ЦСКА опубликовал мем с Траволтой вместо трансферных новостей

ЦСКА опубликовал мем с американским актером Джоном Траволтой вместо трансферных новостей.

В четверг, 28 июля, московский клуб анонсировал четыре новых трансфера. Позже армейцы объявили о подписании контрактов с полузащитниками Виктором Мендесом из «Унион Эспаньолы» и Сашей Зделаром из «Партизана».

Ранее сообщалось, что красно-синие также подпишут соглашение с защитником «Интернасьонала» Мойзесом Барбозой.

После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.