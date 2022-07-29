Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:35

ЦСКА опубликовал мем с Траволтой вместо трансферных новостей

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА опубликовал мем с американским актером Джоном Траволтой вместо трансферных новостей.

В четверг, 28 июля, московский клуб анонсировал четыре новых трансфера. Позже армейцы объявили о подписании контрактов с полузащитниками Виктором Мендесом из «Унион Эспаньолы» и Сашей Зделаром из «Партизана».

Ранее сообщалось, что красно-синие также подпишут соглашение с защитником «Интернасьонала» Мойзесом Барбозой.

После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Мойзес Барбоза
Саша Зделар
3
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Овечкин сыграл в хоккей с паралимпийцами. А потом рассказал про русофобию в США и последний матч в карьере
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Радченко назвал отмазкой слова Циннбауэра о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Олимпиакос»
Агент рассказал о восстановлении полузащитника «Локомотива» Жемалетдинова
Семин заявил, что готов вернуться к тренерской работе
Защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА
Наумов: «Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить Семака»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Радченко назвал отмазкой слова Циннбауэра о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Олимпиакос»
Агент рассказал о восстановлении полузащитника «Локомотива» Жемалетдинова
Семин заявил, что готов вернуться к тренерской работе
Погребняк рассказал, за счет чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»
Смородская о матче с «Зенитом»: «Не вижу, за счет чего «Локомотив» может забрать очки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родон может уйти из «Тоттенхэма»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости