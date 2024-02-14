«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Куликовым

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов покинул клуб, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Стороны договорились о расторжении контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний полузащитник прибыл в расположение «Родины».

Куликов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 89 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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