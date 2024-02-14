Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:35

«Барселона» хочет за Френки де Йонга 100 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» определилась с запросами за полузащитника Френки де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы готовы продать 26-летнего голландца за 100 миллионов евро. В клубе сформировали стоимость с оглядкой на трансферы хавбеков «Челси» Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо, за каждого из которых лондонцы заплатили более 100 миллионов евро.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за сине-гранатовых, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что футболист летом готов рассмотреть варианты ухода из «Барселоны».

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
0
Читайте также
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Названы самые крепкие пары российского спорта
Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов
В Польше заявили о необходимости Германии пойти на уступки в вопросе репараций
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Болтон обвинил Трампа в закладывании базы для выхода США из НАТО
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два российских клуба интересуются полузащитником сербского «Спартака» Джурасовичем
Новости
RSS RSS
Все новости