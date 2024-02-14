«Барселона» хочет за Френки де Йонга 100 миллионов евро

«Барселона» определилась с запросами за полузащитника Френки де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы готовы продать 26-летнего голландца за 100 миллионов евро. В клубе сформировали стоимость с оглядкой на трансферы хавбеков «Челси» Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо, за каждого из которых лондонцы заплатили более 100 миллионов евро.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за сине-гранатовых, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что футболист летом готов рассмотреть варианты ухода из «Барселоны».