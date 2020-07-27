«Ривер Плейт» хочет получить за Карраскаля больше 7 миллионов евро

Переход полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА может сорваться, сообщает журналист ESPN Густаво Яррош.

По сведениям источника, клуб хочет получить за 22-летнего колумбийца больше 7 млн евро, которые предлагают армейцы. Если повышенного предложения не будет, игрок останется в «Ривер Плейте».

Ривер Плейт" владеет 90 процентами прав на Карраскаля, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.