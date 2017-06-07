"Рейнджерс" подписал еще одного воспитанника "Бенфики"

"Рейнджерс" объявил о приобретении у "Витории" защитника Фабиу Кардосо. 23-летний португалец, который является воспитанником "Бенфики", поставил подпись под трехлетним контрактом с шотландским клубом.
В минувшем сезоне Кардосо сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, вчера к "Рейнджерс" на правах аренды присоединился нападающий "Бенфики" Далсиу.
🖊 @RangersFC are thrilled to announce Portuguese defender Fabio Cardoso has joined on a three year deal: https://t.co/7VzRDfaiPw pic.twitter.com/ctu0Q81rQR– Rangers FC (@RangersFC) 7 июня 2017 г.