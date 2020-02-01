Решение «Зенита» по Кокорину ожидается в понедельник. Возможен ли трансфер в «Локомотив»?

По данным «СЭ», в понедельник «Зенит» и Александр Кокорин могут принять принципиальное решение по поводу продолжения сотрудничества.

Ключевой вопрос — готов ли «Зенит» досрочно прервать отношения с футболистом и отпустить его в другой российский клуб (в Европе окно закрыто). При таком развитии событий в борьбу за Кокорина может включиться «Локомотив», который нуждается в российском игроке группы атаки после ухода Федора Смолова в «Сельту» и травмы Антона Миранчука. Интерес был аккуратно обозначен, но ни до какого обсуждения условий дело не дошло.

Однако многое здесь будет зависеть от позиции «Зенита». Весьма вероятен и вариант, при котором игрок продолжит находиться в «Зените-2».

При этом в российском футболе есть и определенные силы, которые всячески дают понять Кокорину о своей готовности летом организовать трансфер игрока в Европу, делая акцент на том, что в РПЛ ему будут нигде не рады.