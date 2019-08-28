«Реал» включился в борьбу за Бруну Фернандеша

«Реал» включился в борьбу за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает Goal. Португальцы намерены выручить от трансфера 80 миллионов евро. Также интерес к 24-летнему португальцу проявлял «Атлетико».

Ранее сообщалось, что к покупке Фернандеша близок «Манчестер Юнайтед». Англичане были готовы заплатить за игрока 62 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.

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