«Реал» следит за Холанном из «Зальцбурга»

Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн попал в сферу интересов «Реала», утверждает AS.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лично заинтересован в приобретении 19-летнего Холанна.

В текущем сезоне Холанн провел 11 матчей за «Зальцбург», в которых забил 18 голов и сделал 5 голевы передач. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.