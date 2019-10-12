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«Реал» следит за Холанном из «Зальцбурга»

10:59
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн попал в сферу интересов «Реала», утверждает AS.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лично заинтересован в приобретении 19-летнего Холанна.

В текущем сезоне Холанн провел 11 матчей за «Зальцбург», в которых забил 18 голов и сделал 5 голевы передач. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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